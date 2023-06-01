アーティストのHYDEが、チリワインブランド『カッシェロ・デル・ディアブロ』の新CMに出演する。4月28日より公式YouTubeで公開され、5月30日から全国でテレビCMも順次放映される。【動画】不慣れな笑顔のシーンも！HYDE出演『カッシェロ・デル・ディアブロ』新CM『カッシェロ・デル・ディアブロ』は、チリのワイナリーであるコンチャ・イ・トロが造るプレミアム・チリワインブランド。あまりのおいしさから盗み飲みが絶えなか