【モデルプレス＝2026/04/27】歌手の浜崎あゆみが4月26日、自身のInstagramを更新。ベリーショートのヘアスタイルを公開し、話題となっている。【写真】47歳歌姫「イケメンすぎる」ベリーショートヘア姿◆浜崎あゆみ、ベリーショートヘア公開浜崎は「神戸day2有難うございました また改めてちゃんと振り返りますがひとまずっ」と記し、嘉茂雅之氏が撮影したロングランツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-」神戸