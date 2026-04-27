浜崎あゆみ、ベリーショートヘアのステージショットに絶賛の声「かっこよすぎ」「衣装も髪型も変わっててビックリ」
【モデルプレス＝2026/04/27】歌手の浜崎あゆみが4月26日、自身のInstagramを更新。ベリーショートのヘアスタイルを公開し、話題となっている。
【写真】47歳歌姫「イケメンすぎる」ベリーショートヘア姿
浜崎は「神戸day2有難うございました また改めてちゃんと振り返りますがひとまずっ」と記し、嘉茂雅之氏が撮影したロングランツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-」神戸公演のステージショットを公開。ハイトーンのベリーショートのヘアスタイルでサングラスをかけ、スタッズのたくさんついた黒いミニ丈の衣装に網タイツを履いた姿のパフォーマンスショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「ベリーショートかっこよすぎ」「衣装も髪型も変わっててビックリ」「どんな髪型も似合う」「イケメンすぎる」「最高の歌姫」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳歌姫「イケメンすぎる」ベリーショートヘア姿
◆浜崎あゆみ、ベリーショートヘア公開
浜崎は「神戸day2有難うございました また改めてちゃんと振り返りますがひとまずっ」と記し、嘉茂雅之氏が撮影したロングランツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-」神戸公演のステージショットを公開。ハイトーンのベリーショートのヘアスタイルでサングラスをかけ、スタッズのたくさんついた黒いミニ丈の衣装に網タイツを履いた姿のパフォーマンスショットを披露した。
◆浜崎あゆみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ベリーショートかっこよすぎ」「衣装も髪型も変わっててビックリ」「どんな髪型も似合う」「イケメンすぎる」「最高の歌姫」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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