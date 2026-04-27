そらる×まふまふによるユニット・After the Rainが、5月1日（金）18:00に新曲「ジェミニ」を配信リリースすることが決定した。本作「ジェミニ」は、5月をテーマに制作された楽曲であり、タイトルが示す“ふたご座（Gemini）”のイメージをモチーフに描かれている。友人との関係性を軸に、言葉にならない感情を丁寧に紡いだAfter the Rainならではの叙情性が表現された一曲となっている。2026年はAfter the Rainにとって結成10周年