そらる×まふまふによるユニット・After the Rainが、5月1日（金）18:00に新曲「ジェミニ」を配信リリースすることが決定した。

本作「ジェミニ」は、5月をテーマに制作された楽曲であり、タイトルが示す“ふたご座（Gemini）”のイメージをモチーフに描かれている。友人との関係性を軸に、言葉にならない感情を丁寧に紡いだAfter the Rainならではの叙情性が表現された一曲となっている。

2026年はAfter the Rainにとって結成10周年という節目の年。10周年を記念した＜After the Rain 10th Anniversary Tour 〜春夏秋冬〜＞を全国4都市にて開催することも決定しており、本楽曲を引っ提げるかたちで5月5日(火・祝)、5月6日(水・祝)にはぴあアリーナMMで【春公演】が開催される。

さらに、本作のリリースを記念して「楽曲お気に入り登録キャンペーン」の実施が決定した。対象の音楽ストリーミングサービスにて「ジェミニ」をお気に入り登録（ライブラリ追加）し、登録画面のスクリーンショットを応募フォームより送信した方全員に、「ジェミニ」ジャケット待受画像がプレゼントされる。応募期間は2026年5月1日（金）18:00から5月14日（木）23:59まで。詳細は応募フォームにてご確認を。

現在チケットの1次抽選受付もスタートしている。

■配信キャンペーン情報

「ジェミニ」楽曲お気に入り登録キャンペーン 【応募期間】

2026年5月1日（金）18:00 〜 5月14日（木）23:59 【対象サービス】

Apple Music / Spotify / Amazon Music / YouTube Music / LINE MUSIC 【応募方法】

対象ストリーミングサービスにて「ジェミニ」をお気に入り登録（ライブラリ追加）し、登録が確認できるスクリーンショットを応募フォームより送信 【特典】

応募者全員：「ジェミニ」ジャケット待受画像 応募URL：https://form.universal-music.co.jp/otr_aftertherain_gemini/page/index.html

＜After the Rain 10th Anniversary Tour 〜 春夏秋冬 〜＞

【春公演】

2026年5月5日（火祝） ぴあアリーナMM 開場16:30 / 開演18:00

2026年5月6日（水祝） ぴあアリーナMM 開場14:30 / 開演16:00 【夏公演】

2026年8月29日（土） 神戸ワールド記念ホール 開場17:00 / 開演18:00

2026年8月30日（日） 神戸ワールド記念ホール 開場15:00 / 開演16:00 【秋公演】

2026年10月17日（土） 広島サンプラザホール 開場17:00 / 開演18:00

2026年10月18日（日） 広島サンプラザホール 開場15:00 / 開演16:00 【冬公演】

2027年2月6日（土） ゼビオアリーナ仙台 開場17:00 / 開演18:00

2027年2月7日（日） ゼビオアリーナ仙台 開場15:00 / 開演16:00 詳細：https://aftertherain.co.jp/Live_2026/

◆ライブ特設サイト