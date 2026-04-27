『ビアードパパ』27周年にして初となる無料ゲーム公開！ パイシュークリーム等がお得になる限定クーポンも貰える！シュークリーム専門店「ビアードパパ」が27周年を迎え、ブランド初となる無料ブラウザゲーム『走って跳んでビアードパパ』を4月27日〜8月31日までの期間限定で公開しました！本作は、シュー生地のサクサク食感の天敵「湿気」からシュークリームを守り抜く横スクロールアクション。スマホやPCからサクッと遊