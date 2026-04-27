週明け２７日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比５２．４２ポイント（０．２０％）安の２５９２５．６５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１９．３０ポイント（０．２２％）安の８７５６．３２ポイントと反落した。売買代金は２５１６億３４２０万香港ドル（約５兆１１５７億円）にやや拡大している（２４日は２３６７億２２６０万香港ドル）。中東情勢を巡