3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月20日（月）の放送では、同日に放送されたメンバーがMCをつとめる冠番組「テレビ×ミセス」（TBS系）の裏話について語りました。Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架――「テレビ×ミセス」のレギュラー第3回が、4月20日に放送されまし