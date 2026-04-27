今年5周年を迎える福島県福島市で開催される音楽フェス『LIVE AZUMA（ライブアヅマ）』の第1弾アーティストが発表された。出演が決定したのは、沖縄から自然体の言葉、平和を願うメッセージを放ち、独自の音楽活動を展開しているMONGOL800。人間の持つ喜怒哀楽を魂で歌う4人組クルー・湘南乃風。2021年に世界デビューを果たし、ワールドワイドな活動を展開し続ける新しい学校のリーダーズ。さらに、高いパフォーマンス力を誇る男女