『LIVE AZUMA 2026』第1弾出演アーティスト発表。新しい学校のリーダーズらがラインナップ

今年5周年を迎える福島県福島市で開催される音楽フェス『LIVE AZUMA（ライブアヅマ）』の第1弾アーティストが発表された。

出演が決定したのは、沖縄から自然体の言葉、平和を願うメッセージを放ち、独自の音楽活動を展開しているMONGOL800。人間の持つ喜怒哀楽を魂で歌う4人組クルー・湘南乃風。2021年に世界デビューを果たし、ワールドワイドな活動を展開し続ける新しい学校のリーダーズ。

さらに、高いパフォーマンス力を誇る男女7人組グループ・GENIC（ジェニック）。今年メジャーデビュー20周年の節目を迎える4人組インストゥルメンタルバンド・SPECIAL OTHERS（スペシャル・アザース）。メンバーが織り成す多様でしなやかなプレイが魅力のポップスバンド・レトロリロン。

そして、ロックバンドの新世代を定義する、今もっとも注目されている新人のOddRe:（オドレ）。世界的音楽プロデューサーのNujabes（ヌジャベス）が遺した音楽、そして彼が愛した数々の楽曲を、世界で活躍するミュージシャンたちとのコラボレーションによって再構築するバンド・プロジェクトのTribe Sampler Collective（トライブサンプラーコレクティブ）。以上の8組が第1弾の出演ミュージシャンとしてエントリーした。

チケットは4月27日（月）正午よりオフィシャル1次先行を開始。駐車場がついたセット券はこの先行までの受付となる。また、今年から「PARK STAGE」のみ入場可能な、お得なチケットも登場。毎年独特のエッジの尖ったラインナップが揃う「PARK STAGE」を集中して楽しむのもありだ。

『LIVE AZUMA』は昨年も同会場で行われ、総勢50組のアーティストが出演。2日間で過去最多の約4万3000人の来場者が訪れた。盛り上がりを見せた昨年のライブのアフタームービーが、公式YouTubeチャンネルにて公開されている。

LIVE AZUMA 2025 After Movie

【開催概要】

名称：LIVE AZUMA 2026日程：2026年10月17日（土）、18日（日）OPEN10:00／START11:00（予定）会 場：あづま総合運動公園／福島あづま球場（〒960-2158 福島県福島市佐原字神事場1番地）

出演者：新しい学校のリーダーズ／GENIC／MONGOL800OddRe:／レトロリロン／湘南乃風／SPECIAL OTHERSTribe Sampler Collective - Nujabes Tribute Set -

…and more! (alphabetical order)

＜チケット＞オフィシャル1次先行：4月27日（月）正午〜5月6日（水・祝）23:59申し込みURL：https://eplus.jp/live-azuma/

OFFICIAL SITEhttps://liveazuma.jp