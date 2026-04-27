第四北越フィナンシャルグループ [東証Ｐ] が4月27日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の523億円→611億円(前の期は411億円)に16.8％上方修正し、増益率が27.2％増→48.6％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の202億円→290億円(前