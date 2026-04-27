エクセディ [東証Ｐ] が4月27日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比7.3％増の136億円になり、27年3月期も前期比2.3％増の140億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比50円増の350円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比0.9％増の25.9億円となったが、売上営業利益率は前年同期の7.4％→7.1％に悪