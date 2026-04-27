27日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数554、値下がり銘柄数872と、値下がりが優勢だった。 個別ではソケッツ、ニッポン高度紙工業、テクノホライゾンがストップ高。パルマ、いい生活、梅乃宿酒造、ザインエレクトロニクス、太洋物産は一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、ＪＥＳＣＯホールディングス、幼児活動研究会、イーグランド、ウェルス・マネジメントなど