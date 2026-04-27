27日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数554、値下がり銘柄数872と、値下がりが優勢だった。



個別ではソケッツ<3634>、ニッポン高度紙工業<3891>、テクノホライゾン<6629>がストップ高。パルマ<3461>、いい生活<3796>、梅乃宿酒造<559A>、ザインエレクトロニクス<6769>、太洋物産<9941>は一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス<1407>、ＪＥＳＣＯホールディングス<1434>、幼児活動研究会<2152>、イーグランド<3294>、ウェルス・マネジメント<3772>など29銘柄は年初来高値を更新。湖北工業<6524>、オーネックス<5987>、オリコン<4800>、菊池製作所<3444>、ヒーハイスト<6433>は値上がり率上位に買われた。



一方、河西工業<7256>が一時ストップ安と急落した。カネコ種苗<1376>、サンヨーホームズ<1420>、中外鉱業<1491>、アズパートナーズ<160A>、明豊ファシリティワークス<1717>など162銘柄は年初来安値を更新。バナーズ<3011>、東京衡機<7719>、三谷産業<8285>、津田駒工業<6217>、テクノマセマティカル<3787>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース