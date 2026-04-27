27日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数184、値下がり銘柄数382と、値下がりが優勢だった。 個別ではフライヤー、インバウンドテックがストップ高。パワーエックスは一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイフロンティア、デジタルプラス、ソーシャルワイヤー、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス、バトンズなど14銘柄は年初来高値を更新。夢展望、光フードサービス、