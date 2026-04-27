27日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数184、値下がり銘柄数382と、値下がりが優勢だった。



個別ではフライヤー<323A>、インバウンドテック<7031>がストップ高。パワーエックス<485A>は一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイフロンティア<2934>、デジタルプラス<3691>、ソーシャルワイヤー<3929>、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス<4437>、バトンズ<554A>など14銘柄は年初来高値を更新。夢展望<3185>、光フードサービス<138A>、Ｋｕｄａｎ<4425>、アクリート<4395>、グローム・ホールディングス<8938>は値上がり率上位に買われた。



一方、はてな<3930>、犬猫生活<556A>がストップ安。インテグループ<192A>、ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>、ウェッジホールディングス<2388>、グロースエクスパートナーズ<244A>、キッズスター<248A>など60銘柄は年初来安値を更新。ジーネクスト<4179>、スマレジ<4431>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、ジェイファーマ<520A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース