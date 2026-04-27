池井戸潤の小説『民王』がミュージカル化され、9・10月に東京・シアタークリエ、10月に大阪・梅田芸術劇場 シアタードラマシティ、福岡・博多座にて上演されることが決定。主演を務める有澤樟太郎、共演の別所哲也、原作の池井戸、音楽を手掛ける角野隼斗からコメントが到着した。【写真】『民王』初の舞台化！ミュージカル『民王』ティザービジュアル『民王』は、2010年に刊行された池井戸潤による長編小説。ひょんなことか