週明け２７日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３８．１４ポイント（０．１５％）高の２６０１６．２１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１８．６０ポイント（０．２１％）高の８７９４．２２ポイントと続伸した。売買代金は１３４６億２０００万香港ドルにやや拡大している（２４日前場は１２６０億７０１０万香港ドル）。投資家心理がやや上向く流れ