任期満了に伴う熊本県益城町の町長選挙は、26日夜に投開票が行われ、現職の西村博則氏（69）が4選を果たしました。 西村博則氏「町政は現場主義です。これから私が先頭に立って現場主義を進めていくことをお約束します」 益城町長選は、現職の西村博則氏（69）が、新人を破り4回目の当選を決めました。 西村氏は、4期目に向け「次の4年間が熊本地震からの復興の総仕上げ。これまで築いてきた国・県とのパイプを活かして責任をも