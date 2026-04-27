ABEMAは27日、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、5月3日午後7時30分より、TVアニメ『ポプテピピック』の無料一挙放送を実施することを発表した。【画像】カオスなポーズ（笑）公開された『ポプテピピック』場面カット『ポプテピピック』は、「まんがライフWIN」（竹書房）にて連載された、大川ぶくぶによる4コマ漫画を原作としたアニメ作品。シュールかつ予測不能な展開や、パロディ