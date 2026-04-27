Image: Viktor Gladkov/Shutterstock.com この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。 2018年5月1日、「AI、スパイになる」という記事を掲載しました。当時は、囲碁AIの躍進やスマートスピーカーの台頭など「AIの第一歩」に夢中になっていた時代。同記事での「