「チームリーダーに昇進したのはいいけれど、増えたのは責任ばかりで給料は見合っていない」「月5,000円の手当ではモチベーションが保てない……」 昇進を機に業務の重みが増した一方で、給料との乖離に虚しさを感じてしまう相談者。中堅世代に多い、責任と給与の対価に関する悩みです。 ※本記事は、Podcast「5分で整うキャリア思考」の一部を抜粋・編集したものです。 📻Podcast本編はこちら