肩こりや腰痛がつらい時に、「マッサージチェアでほぐせば楽になるかも」と考えている人も多いのではないでしょうか。座るだけでケアできる手軽さは魅力ですが、使い方によっては逆に不調を招くことがあります。そこで、「マッサージチェア」のメリットや注意点、毎日使用する場合の目安などについて、匡正堂齋藤整骨院 永福で院長を務める柔道整復師の齋藤洋一郎さんに聞きました。【えっ？】わかりやすい！マッサージチェア