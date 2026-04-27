ヘンク伊東純也がスタンダール・リエージュ戦で先制点をアシストしたベルギー1部ヘンクの日本代表MF伊東純也が現地時間4月25日のプレーオフ2第5節スタンダール・リエージュ戦に先発出場し、正確無比な右足のクロスで先制点をアシストした。伊東は4試合連続でスタメンを名を連ねた。0-0まま進んで迎えた後半28分、右サイドでパスを受けた伊東はゴール前の状況を確認して、インスイングのクロスボールをエリア内へ蹴り込んだ。放