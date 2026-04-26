高校野球の春季群馬大会は26日、準々決勝2試合が行われ、ベスト4が決定した。準決勝は5月2日に行われる。高崎商大付は打線が12安打8得点で8―0の7回コールドで常磐を下し、2年ぶりに春4強を決めた。春連覇を狙う健大高崎は4―2の7回に一挙5点を挙げて利根商に9―2で7回コールド勝ちを飾った。【準決勝の組み合わせ】＜5月2日・高崎市城南野球場＞（1）桐生第一―前橋商（2）高崎商大付―健大高崎