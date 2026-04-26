YouTuberで芸人のカジサック（＝梶原雄太／キングコング）が、26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新車を購入したことを明かした。【写真】カジサックが購入した愛車…ラグジュアリー感満載の『Gクラス』内外装全部見せ冒頭、カジサックは「車購入しました」と報告。これまで、レクサス→スーパーカーと車高が低い車に乗っていたが「車高が高い車が好きだ」と気づいたと言い、今回、メルセデス・ベンツ『G450d』を購入