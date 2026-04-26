熊本地震で大きな被害を受けた熊本県南阿蘇村の黒川地区で、地震当時の話を聞くウオーキングイベントが行われました。 東海大学の阿蘇キャンパスがあった黒川地区は、多くの学生が下宿し、地域の人とコミュニティを作っていましたが、熊本地震で大きな被害を受け、大学のキャンパスも移転を余儀なくされました。 しかし地震から10年が経った今年、当時の様子などを知ってもらおうと企画しました。 地元のガイド「（熊本地