―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは「豚焼肉弁当」。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.28「豚焼肉弁当499円は、安すぎるのか？」朝の散歩をしている時にこの連載の締め切りを思い出し、帰りに弁当を買った。駅前のスーパーで「豚焼肉弁当」。