大阪・西成の伝説的ホルモン焼き店「やまき」が15日に待望の復活を遂げた。 場所は阪堺線「今池駅」の高架下。そう、以前と「同じ場所、同じ味」でカムバックしたとあって、全国のやまきファンを喜ばせている。 復活に尽力したのは西成をこよなく愛するボクサーたち。その舞台裏に追った。（山本智行 内外タイムス） 西成に再降臨し激震走る 今池高架下に近づくと独特の香ばしいにおいが漂ってきた。ホルモンの焼け