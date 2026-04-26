Video.jsはHTML5ベースのウェブビデオプレイヤーを構築するためのオープンソースフレームワークであり世界で最も人気のあるものの一つです。2026年3月にVideo.jsの開発チームはVideo.js v10のベータ版をリリースしました。Video.jsはv10ベータ版のリリースまでに長い期間を要しましたが、理由について公式サイトのブログにて説明しています。Video.js v10 Beta: Hello, World (again) | Blog | Video.js | Open Source Video Playe