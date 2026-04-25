神戸市灘区の六甲山牧場で生まれた三つ子のヤギの愛らしい姿と、出産時の驚きのエピソードが話題を呼んでいる。 【写真】きゃわいい～生まれてすぐの子ヤギちゃん3頭とママ 真っ白なものが2頭、茶色が混ざったものが1頭、計3頭の子ヤギが仲良く並んだ写真。これは3月14日に六甲山牧場で誕生したヤギの三つ子だ。 通常、ヤギは双子で生まれることが多いが、今回は三つ子が誕生。出産した母ヤギの「あられ」は比較的