女優のハ・ジウォンが、大胆な姿で視線を集めた。ハ・ジウォンは最近、自身のSNSを通じて、ブラックのオフショルダードレスを着用し、撮影に臨む様子を収めた映像を公開した。【写真】ハ・ジウォン、大胆ドレス姿特に注目を集めたのは、右の鎖骨下に施されたユニークなアートだ。ウサギを連想させるキュートなドローイングが、まるでタトゥーのように描かれ、個性的で色気のある雰囲気を演出している。これは撮影のコンセプトに合