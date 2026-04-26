え！タトゥー？“NHK韓ドラの女王”ハ・ジウォン、色気あふれるオフショル姿に視線釘付け

女優のハ・ジウォンが、大胆な姿で視線を集めた。

ハ・ジウォンは最近、自身のSNSを通じて、ブラックのオフショルダードレスを着用し、撮影に臨む様子を収めた映像を公開した。

【写真】ハ・ジウォン、大胆ドレス姿

特に注目を集めたのは、右の鎖骨下に施されたユニークなアートだ。ウサギを連想させるキュートなドローイングが、まるでタトゥーのように描かれ、個性的で色気のある雰囲気を演出している。

これは撮影のコンセプトに合わせた一時的なボディペインティングやタトゥーステッカーとみられ、ハ・ジウォンの白い肌とのコントラストが際立ち、強い存在感を放っている。

また、ポニーテールのヘアスタイルにリボンを合わせて愛らしさを演出する一方で、妖艶なまなざしとポーズでプロフェッショナルな一面も披露。年齢を感じさせないなめらかな肌と華奢な肩のラインが、見る者を魅了した。

（画像＝ハ・ジウォンSNS）

なお、ハ・ジウォンは最近、ドラマ『CLIMAX／クライマックス』の放送を終えたほか、YouTubeチャンネル『26学番のジウォンです』（原題）を通じて、“大学に入学した新入生”というコンセプトで親しみやすい姿を見せるなど、多彩な活動を続けている。

◇ハ・ジウォン プロフィール

1978年6月28日生まれ。本名はチョン・ヘリム。高校3年生だった1996年にドラマに出演して芸能界デビューした。『チェオクの剣』『ファン・ジニ』『シークレット・ガーデン』『キング〜Two Hearts』『奇皇后〜ふたつの愛 涙の誓い〜』『病院船〜ずっと君のそばに〜』など出演するドラマが次々とヒットし、人気女優に。特に日本では、彼女の主演ドラマがNHKで多数放送されていることから「NHK韓流ドラマの女王」と呼ばれることも。