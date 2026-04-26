RIIZEの新曲「KILL SHOT」を使用したTVアニメ『キルアオ』のノンクレジットエンディング映像が公開となった。『キルアオ』は、『黒子のバスケ』『ROBOT×LASERBEAM』などで知られる漫画家・藤巻忠俊による『週刊少年ジャンプ』連載の作品だ。RIIZEによるエンディングテーマ「KILL SHOT」は、“表と裏”“日常と非日常”が交差する『キルアオ』の世界観を表現した新曲。作品の持つ緊張感や疾走感を音楽で表現した日本オリジナル楽曲