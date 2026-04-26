RIIZEの新曲「KILL SHOT」を使用したTVアニメ『キルアオ』のノンクレジットエンディング映像が公開となった。

『キルアオ』は、『黒子のバスケ』『ROBOT×LASERBEAM』などで知られる漫画家・藤巻忠俊による『週刊少年ジャンプ』連載の作品だ。RIIZEによるエンディングテーマ「KILL SHOT」は、“表と裏”“日常と非日常”が交差する『キルアオ』の世界観を表現した新曲。作品の持つ緊張感や疾走感を音楽で表現した日本オリジナル楽曲となっている。

公開されたノンクレジットエンディング映像は、39歳の伝説の殺し屋から突如として13歳の中学生へと姿を変えた大狼十三(大人)の物語を、疾走感あふれるビートとエモーショナルなメロディーで描き出したもの。冒頭では、タバコを咥え、懐から銃を取り出す殺し屋としての十三の姿が映し出されており、続けて、首元を蜂に刺され、中学生の姿をした十三へと移り、無味乾燥な日常を送っていた殺し屋としての日々は、新たな環境と個性豊かなキャラクターたちに囲まれ、その目に光が宿り始め嬉々とした表情を見せる毎日に変わっていく。

殺し屋から中学生への移り変わりを、十三の日常を描きながら細やかに追っていく映像の中では、中学生の姿になってもなお、殺し屋としてのスキルやガンアクションが垣間見え、仲間たちとの明るいスクールライフと、十三の元に迫る“強敵”との戦いに期待が高まる仕上がりだ。学園の仲間たちと過ごす時間の中で、十三の表情からは殺し屋としての険しさが消え、次第に明るい人生の色彩が宿っていく様子がドラマチックに描き出されていく映像を、RIIZE「KILL SHOT」のクールなサウンドが盛り上げている。

■TVアニメ『キルアオ』

放送日時：4月11日(土)夜11時 放送開始

放送局：テレ東系列にて

原作：藤巻忠俊(集英社ジャンプコミックス刊)

※コミックス 全13巻

※小説版「キルアオ Secret Report(シークレットレポート)」発売中

▼キャスト

大狼十三：三瓶由布子

蜜岡ノレン：和泉風花

猫田コタツ：梅田修一朗

古波鮫シン：佐久間大介

天童天馬：大塚剛央

竜胆カズマ：千葉翔也

竜胆エイジ：中島ヨシキ

白石千里：種粼敦美

鰐淵瑛里：内山夕実

大狼十三(大人)：武内駿輔

・オープニングテーマ:aespa「ATTITUDE」

・エンディングテーマ：RIIZE「KILL SHOT」

アニメーション制作：CUE

・公式X：https://x.com/KILLBLUE_PR

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@killblue_official

・公式サイト：https://kill-blue.jp/

©藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会