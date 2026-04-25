Crystal Kayが女性R&Bシンガー／ラッパーのyoonmiraeを客演に迎え、新曲「Only One feat. yoonmirae」を5月8日(金)に配信リリースする。リリース発表にあわせジャケットと新アーティスト写真も公開となった。yoonmiraeはアメリカと韓国のミックスルーツを持ち、日本と韓国で女性ブラックミュージックの先駆者として活躍。同じミックスカルチャーを持つCrystal Kayとは長年の友人関係にあるという。▲yoonmirae新曲「Only One f