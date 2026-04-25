Crystal Kayが女性R&Bシンガー／ラッパーのyoonmiraeを客演に迎え、新曲「Only One feat. yoonmirae」を5月8日(金)に配信リリースする。リリース発表にあわせジャケットと新アーティスト写真も公開となった。

yoonmiraeはアメリカと韓国のミックスルーツを持ち、日本と韓国で女性ブラックミュージックの先駆者として活躍。同じミックスカルチャーを持つCrystal Kayとは長年の友人関係にあるという。

▲yoonmirae

新曲「Only One feat. yoonmirae」は英語・日本語・韓国語の3言語で生まれた楽曲だ。今作のタイミングでCrystal Kayがyoonmiraeに客演をオファーし、コラボレーションが実現した。

今回のコラボレーションについてCrystal Kayは「今回やっと共演できたのが本当に本当に光栄ですし嬉しいです！お互い同じバックグラウンドを持つ、韓国でレジェンドの彼女と一緒に、ミックスカルチャーならではの楽しくて歌いたくなるような一曲に仕上がったと思います！このマルチカルチャーなムーブメントを感じてもらえたら、さらに嬉しいです！」とコメント。

また、先日韓国・ソウルにて2人が出演する今作ミュージックビデオも撮影が済んでおり、公開が待たれるところとなっている。

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■Crystal Kay コメント全文

20年以上知り合いだったけど、今回やっと共演できたのが本当に本当に光栄ですし嬉しいです！

お互い同じバックグラウンドを持つ、韓国でレジェンドの彼女と一緒に、ミックスカルチャーならではの楽しくて歌いたくなるような一曲に仕上がったと思います！

Music Videoも自分のルーツでもある韓国で撮れたのもめちゃくちゃ嬉しいですし、このマルチカルチャーなムーブメントを感じてもらえたら、さらに嬉しいです！

皆さんにたくさん 「Only One」を聞いてもらいたい！！あなたのオンリーワンは、誰？

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■「Only One feat. yoonmirae」

2026.05.08 Release

視聴・購入 https://crystalkay.lnk.to/onlyonePR 【楽曲クレジット】

作詞：

Ashley Alisha, BXN1, BXN2, Keebomb,

Crystal Kay, Chip, Tasha 作曲：

BXN1, BXN2, T.Kura, Keebomb, sheidA 編曲：

T.Kura, BXN1, BXN2