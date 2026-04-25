Vocal.詩音(シオン)とComposer.木天蓼(マタタビ)による2人組バンド「秘めごと」が、バンダイナムコミュージックライブ内の音楽レーベル「MoooD Records」よりメジャーデビューすることを発表した。発表が行なわれたのは本日25日（土）に東京キネマ倶楽部にて開催された＜単独公演「狼煙」＞にて。公演内でメジャー1stミニアルバムを2026年7月8日(水)にリリースすることが発表され、収録楽曲の中から「リンネ」を4月26日(日)に先行