Vocal.詩音(シオン)とComposer.木天蓼(マタタビ)による2人組バンド「秘めごと」が、バンダイナムコミュージックライブ内の音楽レーベル「MoooD Records」よりメジャーデビューすることを発表した。

発表が行なわれたのは本日25日（土）に東京キネマ倶楽部にて開催された＜単独公演「狼煙」＞にて。公演内でメジャー1stミニアルバムを2026年7月8日(水)にリリースすることが発表され、収録楽曲の中から「リンネ」を4月26日(日)に先行配信することも明かされた。

新曲「リンネ」はこれまでの秘めごとらしさを感じるオルタナティブな楽曲ながら、今まで以上に緻密度・練度を増した楽曲に仕上がった。楽曲には、「人生は止まらずに進み続けていくもので、人はその中で何度も生まれ変わりながら生きている。それは心の変化や、生きていく中で生まれる感情など日々形を変えながら巡っている。思い出は時間が経つにつれ薄れていくものであるが、実はどこかに残り続けていて、見えないところで繋がっている。消えたと思っているものも、きっとどこかで次の朝をつくっている。そうやって過去を抱えながら、それでも私たちはまた前を向いて進んでいく、循環していく」というメッセージが込められている。

さらに、メジャー1stミニアルバムは絵本仕様でのリリースとなる。ストーリーはComposerの木天蓼が創作し、楽曲だけでなく、パッケージでも秘めごとの世界観を表現する。

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■詩音コメント

ゼロから始めた「小さな秘めごと」の様な活動を、見つけてくださる方が少しずつ増え、仲間が広がっていきました。

その一つ一つの出会いが、今回のメジャーデビューにつながっていると感じています。

自分達だけでは届かなかった世界を、皆さまと共に広げていきたいです。

これからもチーム一丸となって、一人一人に寄り添える『秘めごと』らしい音楽を届けていきます。

■木天蓼コメント

『秘めごと』に共感してくれて、見つけてくれて、ありがとう。

この度、”TEAM HIMEGOTO”に新しい信頼できる仲間が加わりました。嬉しい。

頭の中では日々色んな構想が渦巻いています。それを形にしていきながら、

これからも生活に寄り添い、感情を揺さぶられる様な音楽を目指し、描いていければと思います。

みんなと共に「狼煙」を上げる事が出来ました。これからも様々な景色を共有して共に歩んでいきましょう。

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■Major 1st Mini Album『タイトル未定』

発売日：2026年7月8日(水)

品番：LAMR-5044

価格：5,500円(10%税込)/5,000円(税抜)

収録曲：「リンネ」を含む、全6曲収録。

仕様：絵本仕様

予約はこちら：https://lnk.to/LAMR-5044 [メーカー特典]

オリジナルしおり

※木天蓼によるオリジナルデザインを想定しております。 [店舗オリジナル特典]

Amazon：メガジャケ

タワーレコード(一部店舗を除く)：読み聞かせCD

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ

ぐるぐる王国/ポプカル：スマホサイズステッカー

※店舗オリジナル特典は、メガジャケを除き、アーティストロゴを使用したデザインを想定しております。

■＜秘めごと LIVE TOUR 2026 「森羅」＞

2026年7月19日(日) 神戸・クラブ月世界

2026年8月2日(日) 名古屋・新栄シャングリラ

2026年8月22日(土) 東京・I’M A SHOW

※チケット情報などは後日発表

■ライブ情報

＜Himegoto presents ［ count sheep ］5匹目＞

2026年5月16日(土)下北沢CLUB251(東京都)

開場/開演：18:00/18:30

出演：秘めごと / Broken my toybox ＜BEYOND SCENE 2026 in Nagoya supported by ZIP-FM＞

2026年5月30日(土)Zepp Nagoya(愛知県)

開場/開演：17:00/18:00

出演：H△G / 藍井エイル / ASH DA HERO

Opening ACT：秘めごと ＜NEWAGE＞

2026年6月18日(木)渋谷Milkyway(東京都)

開場/開演：18:30/19:00

出演：秘めごと / Klang Ruler / セブンス・ベガ ＜Himegoto Live in SEOUL＞

2026年6月28日(日)Rolling Hall(韓国)

開演：19:00

※SOLD OUT ＜PARALLEL ECHOES Vol.1＞

2026年7月24日(金)enn2nd(宮城県)

開場/開演：17:30/18:00

出演：秘めごと / 春風レコード / メリクレット / 物品販売