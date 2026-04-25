ACIDMANが昨年12月20日に東京・Zepp Hanedaにて開催したライブ＜ACIDMAN 13th ALBUM「光学」全曲初披露ライブ＞の映像作品を、2026年6月27日(土)に発売する。本作は開催中の＜光学ツアー＞ファイナル・幕張メッセ国際展⽰場(展⽰ホール9・10)での会場限定販売商品となっており、本日25日より事前予約受付がスタートした。作品化されるのは、昨年10月に発売した13thアルバム『光学』を、収録順にライブ初披露したコンセ