ACIDMANが昨年12月20日に東京・Zepp Hanedaにて開催したライブ＜ACIDMAN 13th ALBUM「光学」全曲初披露ライブ＞の映像作品を、2026年6月27日(土)に発売する。本作は開催中の＜光学ツアー＞ファイナル・幕張メッセ国際展⽰場(展⽰ホール9・10)での会場限定販売商品となっており、本日25日より事前予約受付がスタートした。

作品化されるのは、昨年10月に発売した13thアルバム『光学』を、収録順にライブ初披露したコンセプトライブ。万物の根源である「光」をテーマにした楽曲群を作品と同じ流れで、生演奏で楽しめる試みが好評を博した。

アルバム『光学』には映画『ゴールデンカムイ』の主題歌となった「輝けるもの」、同じくドラマ版最終話テーマソング「sonet」、ドラマ『ダブルチート』主題歌「白と黒」、さらにゴスペルを初起用したことでも話題となったリード曲「feel every love」まで幅広い楽曲を収録。

高い完成度を誇る本作アルバムの世界観を存分に、そして贅沢に堪能できる貴重な一夜を映像作品というかたちでも手にしていただきたい。

予約受付は本日4月25日(土)から5月6日(水)まで。公演当日は会場販売も実施するが、こちらは数量限定となる。

■ライブ映像作品『ACIDMAN 13th ALBUM「光学」全曲初披露ライブ』

2026年6月27日(土)ツアー会場限定販売 ＜パッケージ版＞

販売価格：6,500円(税込)

付属特典：大木伸夫インタビュー＆ライブフォトブックレット ＜ダウンロード版＞

販売価格：4,500円(税込)

ダウンロード期限：発売日より1年間

付属特典：ストリーミング配信視聴権(発売日より1年間) ■事前予約受付

受付期間：2026/4/25(土)12:00〜2026/5/6(水)23:59

受付サイト：ACIDMAN STORE

https://axelstore.jp/acidmanstore ■商品引渡し方法

・パッケージ版：2026/6/27(土)光学ツアー幕張メッセ会場内専用ブースにて

・ダウンロード版：購入時に使用したメールアドレスへダウンロードURL送付 なお、「ACIDMAN MOBILE」会員限定で以下の特典が付属する。

・パッケージ版：「光学」デザイン栞

・ダウンロード版：壁紙(デジタルサイン入り)

■全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞

4月09⽇(⽊) 神奈川・KT Zepp Yokohama

4月18⽇(⼟) 宮城・⽯巻 BLUE RESISTANCE

4月29⽇(⽔/祝) 静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

5月10⽇(⽇) 新潟・NIIGATA LOTS

5月15⽇(⾦) ⼤阪・NHK⼤阪ホール

5月22⽇(⾦) 埼⽟・ウェスタ川越 ⼤ホール

5月24⽇(⽇) 福岡・DRUM LOGOS

5月29⽇(⾦) 宮城・仙台 Rensa

6月06⽇(⼟) 岡⼭・CRAZYMAMA KINGDOM

6月14⽇(⽇) 沖縄・桜坂セントラル

6月27⽇(⼟) 千葉・幕張メッセ国際展⽰場 展⽰ホール9-10

詳細：https://acidman.jp/newsinfo/20251026-2/