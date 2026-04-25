ご飯を全然食べてくれなくなったコーギーさん。心配で仕方がなかった女の子が見せた思った以上に微笑ましい『工夫』が話題になっているのです。 思わず笑顔になること間違いなし、家族の愛情が詰まったその光景は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：ご飯を食べない犬→心配した娘が『一工夫』してくれて…愛情が詰まった『フード文字』】