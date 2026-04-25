およそ2年間休館し全面改修が行われていた、八代市立博物館がプレオープンし今月30日まで無料開放されています。 八代市立博物館未来の森ミュージアムは、おととし7月から天井や床、照明など全面的に改修が行われていました。 今回の改修で展示品がより明るく見えやすくなったほか、カフェスペースにはコーヒー専門店が入り新しい憩いの場もできました。 プレオープンの無料開放は、４月30