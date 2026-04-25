【モデルプレス＝2026/04/25】モデルの近藤千尋が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。友達が自宅に宿泊した日の食卓を公開し、反響を呼んでいる。【写真】36歳3児の母モデル「大人も子供も手に取りやすい」自宅お泊り会の豪華な食卓公開◆近藤千尋、友達がお泊まりの日のご飯披露近藤は「今日は友達がお泊りで大興奮な姉妹」とつづり、豪華な食卓を公開。こんがりと揚がった丸いコロッケ、卵焼き、いなり寿司、ミニトマ