leccaが6月28日(日)に開催するメジャーデビュー20周年記念公演＜lecca 20th Anniversary Live “Dreamers”＞に、スペシャルゲストの出演が発表された。本公演にはRHYMESTER、Spinna B-ILL、JUMBO MAATCH、三浦大知の計4組のアーティストを迎える。スペシャルゲストとして発表された4組のアーティストは、過去にleccaとフィーチャリング楽曲をリリースするなど、親交深いと同時に、leccaがリスペクトするアーティストの面々。lecca