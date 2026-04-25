leccaが6月28日(日)に開催するメジャーデビュー20周年記念公演＜lecca 20th Anniversary Live “Dreamers”＞に、スペシャルゲストの出演が発表された。

本公演にはRHYMESTER、Spinna B-ILL、JUMBO MAATCH、三浦大知の計4組のアーティストを迎える。スペシャルゲストとして発表された4組のアーティストは、過去にleccaとフィーチャリング楽曲をリリースするなど、親交深いと同時に、leccaがリスペクトするアーティストの面々。leccaの20年の歩みを彩り、節目を祝うにふさわしい豪華なアーティストラインナップだ。ライブでは久しぶりの共演となる面々も多数出演する。

leccaは東京都議会議員の活動を経て、2022年に音楽活動を再開させ、今年2026年にメジャーデビュー20周年を迎える。それにむけて、2025年より1年をかけて巡る＜lecca Road to 20th Anniversary Live Tour＞を開催している。

DJとダンサーで巡るDancehallツアー、3Pバンドで巡るMessengerツアー、フルバンドで巡るAwesomeツアーと、3つの異なるテーマとコンセプトで全国14都市を巡るRoad toツアーを経て、辿り着く周年公演が“Dreamers”となる。チケットは現在イープラス先行で発売中。

＜lecca 20th Anniversary Live “Dreamers”＞

【日程】

2026年6月28日(日) 開場15:30 開演16:30 【会場】

大阪城音楽堂(大阪府大阪市中央区大阪城3番11号 大阪城公園内) 【スペシャルゲスト】

RHYMESTER / Spinna B-ILL / JUMBO MAATCH / 三浦大知 【券種・価格】

指定席 8,800円(税込) ※1名4枚まで購入可 【チケット受付情報】

▼イープラス先行販売実施中

https://eplus.jp/lecca/

受付期間：2026年4月25日(土) 12:00 〜 5月10日(日) 23:59まで