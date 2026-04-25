将棋の第84期名人戦七番勝負第2局が4月25日、青森県青森市の「ホテル青森」で行われている。防衛と4連覇を目指す藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に、糸谷哲郎九段（37）が挑戦する大注目のシリーズ。ABEMAの中継では、解説を務める中村修九段（63）が出演し、糸谷九段が約20年前に放った“衝撃発言”とその後の歩みについて熱く語る一幕があった。【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第2局（生中継中）糸谷九