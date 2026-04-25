食べごたえ◎のこんにゃく 食物繊維たっぷりのこんにゃくは食べごたえがあり、ダイエット中でも満腹感を得られる優秀食材。リーズナブルなのも嬉しいですよね。せっかくの食材ですから、ダイエット中に限らず、日々の食事にもぜひ活用したいもの。そこで今回は、こんにゃくを使った副菜＆おつまみをピックアップしてみました。さっそくチェックしてみてください。 試したくなるレシピばかり こんにゃくを使ったレシピといえば、