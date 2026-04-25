満足感◎ヘルシーな「こんにゃく」で作る副菜レシピ5選

食べごたえ◎のこんにゃく

食物繊維たっぷりのこんにゃくは食べごたえがあり、ダイエット中でも満腹感を得られる優秀食材。リーズナブルなのも嬉しいですよね。せっかくの食材ですから、ダイエット中に限らず、日々の食事にもぜひ活用したいもの。そこで今回は、こんにゃくを使った副菜＆おつまみをピックアップしてみました。さっそくチェックしてみてください。



試したくなるレシピばかり

こんにゃくを使ったレシピといえば、味噌田楽や煮物くらいしか浮かばないという人も多いかもしれませんが、今回ピックアップしたのは、今までにないラインアップ。メレンゲを衣にして揚げたり、きんぴらにしたり、炒め煮にしたり……。和洋どちらのお酒、白いごはんにも合うレシピなので、作り置きしておくと重宝します。



メレンゲを衣にして串揚げに

糸こんをきんぴらにしても

梅干し＆塩昆布でさっぱりと

甘辛バター味がクセになる〜！

ピリッとおいしい

いかがですか？ こんにゃくでこんなにおいしいおかずができるなんて嬉しいですね。低カロリーなので、気兼ねなくたくさん食べられる点も最高！ サクッと作れるので、あと一品足りないときというときにも重宝します。ぜひお試しください。