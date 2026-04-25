嘔吐を伴う片頭痛の発作は、日常生活に大きな制約をもたらしますが、環境の整備や外出時の備えによって、その影響を抑えることが可能です。職場や学校での理解を得る方法も含め、生活の中でできる工夫を具体的にご紹介します。発作に備えた準備が、心理的な安心感にもつながります。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知